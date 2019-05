Incidente a Rivarolo, pedone investito mentre attraversa la strada

Un uomo è stato investito giovedì mattina in via Canepari, nel quartiere genovese di Rivarolo.

Stando a quanto ricostruito, intorno alle 7 è stato colpito da una moto che è sopraggiunta mentre stava attraversando la strada. Entrambi, sia il pedone sia il conducente della moto, sono stati sbalzati sull’asfalto e soccorsi dai mezzi inviati dal 118.

Le loro condizioni non sono gravi: accompagnati all’ospedale San Martino in via precauzionale, sono arrivati in codice giallo, quello di media gravità. Qualche problema al traffico in zona, anche se una volta rimossa la moto dalla strada la viabilità è tornata regolare nel giro di poco tempo.