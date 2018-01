Travolta da un'auto a Campomorone, pensionata muore in ospedale

Non ce l'ha fatta la pensionata che giovedì sera è stata investita da un'auto in via Valverde, a Campomorone, mentre attraversava la strada.

La conferma arriva dall'ospedale Galliera, dove la donna è arrivata in condizioni già disperate intorno alle 20: troppo gravi le ferite riportate, e nonostante gli sforzi dei medici il suo cuore ha smesso di battere in mattinata.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 18 di giovedì in via Valverde: stando alle prime ricostruzioni la donna stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto che viaggiava in direzione entroterra e che l'ha travolta.

Immediato l'intervento della Croce Rossa di Campomorone, che le ha prestato le prime cure e l'ha accompagnata con urgenza all'ospedale Galliera, dove la pensionata è arrivata intubata e incosciente. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate sino al tragico epilogo in mattinata.