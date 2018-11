Ciclista e pedone investiti a meno di un’ora di distanza tra Pontedecimo e Campomorone

Due feriti e traffico nel caos martedì sera per due incidenti che si sono verificati a meno di un’ora di distanza l’uno dall’altro tra Pontedecimo e Campomorone, nell’entroterra genovese.

Il primo è avvenuto poco dopo le 17 in via Campomorone, dove un ciclista è stato investito da un’auto: soccorso da ambulanza e automedica, è stato accompagnato all’ospedale Galliera in condizioni non gravi. Il secondo incidente è invece avvenuto in via De Gasperi, all’altezza dell’attraversamento pedonale, dove una donna di 79 anni è stata anche lei travolta da un’auto.

Fortunatamente anche in questo caso le ferite riportate non sono state gravi: dolorante e sotto choc, la pensionata è stata portata all’ospedale Villa Scassi, dove è arrivata in codice rosso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che da Pontedecimo si sono allungate sino a Campomorone.