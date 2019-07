Investita da uno scooter mentre attraversa, tre feriti

Traffico rallentato a Voltri a causa di un incidente stradale, avvenuto in via Camozzini poco prima delle 15 di venerdì 5 luglio 2019. Uno scooter con a bordo due giovani ha investito una ragazza, che stava attraversando la strada.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze. I feriti, per fortuna tutti non gravi, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo, due al Villa Scassi e uno al San Carlo.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi del caso.