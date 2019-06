Camion ribaltato in autostrada: traffico in tilt sulla A7

Incidente sulla Autostrada A7 Genova-Serravalle e code, in direzione sud, tra Busalla e il bivio A7/A12 Genova-Livorno a partire dalle 11.30 di lunedì 3 giugno 2019.

Per cause ancora da accertare un tir che trasportava sughero pressato è andato a sbattere contro il guard rail e si è ribaltato, l'autista del mezzo non è rimasto praticamente illeso, ma è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in condice giallo. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche i vigili del fuoco per la rimozione del container, il traffico è fortemente rallentato e si procede su una sola corsia. Intorno alle 12.10 si sono formati 4 chilometri di coda.