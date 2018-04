Ancora un camion ribaltato, 4 km di coda sull'A10

Quattro chilometri di coda per un incidente avvenuto poco dopo le 15 di giovedì 13 aprile sull'autostrada A10, dove un camion si è ribaltato al Km 22.5, tra Varazze ed Arenzano.

Sul posto si trovano i mezzi di autostrade per l'Italia, per ripristinare la careggiata, un'ambulanza, la Stradale e i vigili del Fuoco. Al momento si circola su una corsia, per chi proviene da Ventimiglia ed è diretto verso Genova si consiglia di uscire a Celle o Varazze e di rientrare ad Arenzano.

Un'altra coda, questa volta di un chilometro, si è formata tra Genova Aeroporto e il Bivio A10/A7 Milano-Genova per un altro incidente.