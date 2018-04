Camion ribaltato, A10 chiusa tra Genova Aeroporto e Genova Pegli

Pesantissimi disagi in autostrada - e non solo - per un incidente che mercoledì mattina ha costretto alla chiusura del tratto della A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli (in direzione Savona) all'altezza del km 2.

L'incidente, avvenuto alle 6 del mattino circa, ha coinvolto un camion cisterna che si è intraversato e ribaltato invadendo la carreggiata con i materiali (non pericolosi) che stava trasportando. Nel giro di poco tempo sul tratto autostradale, chiuso per consentire le operazionidi soccorso e messa in sicurezza, si sono formate lunghe code che hanno causato pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina.

Autostrada riaperta a una corsia

Intorno alle 10, l'autostrada è stata riaperta a una sola corsia di marcia per la direzione ponente, ma le ripercussioni in ambito urbano non accennano a diminuire. Traffico molto rallentato a partire dalla zona Foce fino a tutto il ponente, e dalla Valpolcevera in direzione mare e ponente. Traffico paralizzato sulla Guido Rossa e al casello autostradale di Sampierdarena. Tutto il personale disponibile della polizia municipale è stato impegnato nel funzionamento delle principali intersezioni viarie cittadine, ma i tempi di deflusso rimangono consistenti.

Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso - Polizia Stradale, 118 e Vigili del Fuoco, che hanno sparato la schiuma sulla motrice - ed il Personale di Autostrade per l'Italia. Nello schianto è rimasto ferito il conducente, portato al San Carlo di Voltri in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi.

Altro incidente in A7

A complicare ulteriormente la situazione, un altro incidente si è verificato intorno alle 9.30 sull'A7 in direzione Milano tra i caselli di Bolzaneto e Busalla.

All'altezza del km 111 il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto bagnato, ed è andato a sbattere contro il muro di contenimento e restando di traverso su una corsia. Sul tratto si registrano 4 km di coda tra il bivio per la A12 e Busalla verso Milano, anche qui il traffico scorre su una sola corsia. Ripercussioni si segnalano in A7 sud con tempi di percorrenza di 50 minuti tra il bivio per la A12 e Genova ovest e sulla A10 verso Genova 40 minuto tra Pegli e la A7.

Balleari: «Colpa di chi dice no alla Gronda»

Sul traffico paralizzato in città è intervenuto con un video anche il vicesindaco Stefano Balleari, puntando il dito contro chi protesta contro la costruzione della Gronda: «La città è paralizzata, non solo a livello autostrada ma tutti i collegamenti interni sono intasati - è stato il commento dell’assessore comunale alla Mobilità - Faccio questo video perché c’è ancora qualcuno che contesta l’utilità della Gronda. Vorrei che queste persone stamattina avessero avuto importantissimi impegni di lavoro per fargli capire che questo progetto deve assolutamente andare avanti».

Balleari ha mostrato la situazione sul nodo di San Benigno, visibile dai suoi uffici, facendo vedere la lunga coda di veicoli diretti verso l’ingresso dell’autostrada.