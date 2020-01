Scontro auto-camion, traffico in tilt nel Ponente

Inizio di mattinata difficile sul fronte del traffico nella zona di Sampierdarena, con forti rallenatmenti tra le 7 e le 8.30 tra lungomare Canepa e la strada Sopraelevata Aldo Moro, con ripercussioni anche sul casello autostradale di Genova Ovest.

All'origine dei rallentamenti e dell code, oltre alla pioggia, un incidente tra un autoarticolato e un'automobile, fortunatamente senza gravi conseguenze e feriti gravi, in direzione ponente all'altezza dei varchi portuali.

Sul posto gli agenti di Polizia Locale per i rilevamenti del caso e per regolare il traffico che si è intensificato sia in direzione ponente che su via di Francia e in Sopraelevata, qualche rallentamento in lungomare Canepa anche in direzione levante, causato dai "soliti curiosi" che rallentavano alla vista del camion fermo sulla corsia opposta.