Perde il controllo dell'auto e si schianta, positivo all'alcol test

Nella serata di sabato 2 maggio 2020 lungo via Roma a Busalla in direzione Mignanego un 56enne di Ronco Scrivia ha perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi contro la segnaletica stradale verticale e un cassonetto per la raccolta del vetro.

L'uomo, che nell'incidente si è procurato lievi lesioni non refertate, è stato sottoposto ad accertamento del tasso etilico, che è risultato pari a 1.74 grammi/litro, quindi ben oltre il consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro ai fini di confisca.

A Recco i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino ecuadoriano, 19enne del posto, risultato alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico pari a 1,81 grammi/litro. Al giovane è stata anche inferta una sanzione di 5.110 euro per guida senza patente.