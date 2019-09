Autobus "impazzito" urta auto in sosta e finisce contro un cancello. Amt: «Forse guasto ai freni»

Molta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, per l'incidente che si è verificato giovedì mattina in via Papa Giovanni XXIII, sulle alture tra San Fruttuoso e San Martino, dove un bus della linea 89, apparentemente senza controllo, ha scontrato alcune auto in sosta terminando poi la sua corsa contro un cancello.

Sull'autobus, al momento dell'incidente, era presente solo l'autista, che avrebbe riferito di avere provato a frenare, usando anche il freno a mano, ma di non essere riuscito a fermare la corsa. Lievemente ferita una donna che si trovava su un'auto parcheggiata contro cui il mezzo è andato a sbattere.

L'ipotesi più probabile è che l'incidente sia da attribuire a un guasto ai freni, ma soltanto accertamenti più approfonditi potranno confermarla. Il bus è stato poratto in rimessa per essere sottoposto a tutte le verifiche previste in questi casi.