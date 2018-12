Bus contro auto in corso Europa, cinque feriti

Mattinata complicata sulle strade genovesi giovedì 13 dicembre 2018. Possibili rallentamenti fino alla rimozione del mezzo in via delle Fontane direzione mare per un autobus Amt in avaria.

Molto intenso il traffico fra Pegli e uscita aeroporto sull'autostrada A10. File fra via Merano, via Soliman e via Puccini; in via Manara si segnala olio su strada. Incidenti stradali sono avvenuti in via Renata Bianchi, a Marassi in piazza Ferraris fra un'auto e una moto e in corso Europa all'incrocio con via Pastore. In quest'ultimo caso ci sono stati cinque contusi, tre trasportati in ambulanza in codice giallo e due recatisi al pronto soccorso autonomamente.

Disagi anche in sopraelevata direzione levante verso la Foce a causa di un furgone in avaria all'altezza della stazione marittima. Sul posto una pattuglia della polizia locale.