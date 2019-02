Ubriaco si va a schiantare contro le auto parcheggiate a Sampierdarena

Un equipaggio del nucleo Radiomobile, al termine dei dovuti accertamenti, ha denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 33enne di Sant'Olcese.

L'uomo è stato fermato alla guida del proprio veicolo in via Buranello a Sampierdarena in seguito a un incidente stradale con veicoli regolarmente in sosta. Sottoposto al test dell'etilometro, il conducente è risultato avere un tasso di 1,86 grammi/litro.

Al 33enne è stata ritirata la patente, mentre l'auto è stata affidata a persona di fiducia.