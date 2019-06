Tragico schianto a Dinegro, morto automobilista

Si apre nel modo più triste la settimana a Genova. Un uomo di 64 anni è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto questa mattina in via Buozzi a Dinegro in direzione ponente.

L'automobilista, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è andato a schiantare contro un furgone parcheggiato. Sul posto polizia locale e 118. Purtroppo vani i soccorsi.

Ripercussioni sul traffico così come a causa di un altro incidente, avvenuto poco prima delle 7: un autotreno, percorrendo la rotonda in via Pionieri e Aviatori d'Italia nei pressi dell'aeroporto, per cause in via di accertamento ha fatto ribaltare il rimorchio su un fianco, andando così a bloccare la rotonda. I vigili del fuoco sono accorsi dalla sede centrale con l'autogrù. Dapprima hanno messo in sicurezza la motrice, poi, grazie a speciali cuscini ad aria compressa si sono creati lo spazio per far passare le braghe sotto il rimorchio ed infine lo hanno raddrizzato delicatamente. Non si lamentano feriti. La polizia locale ha gestito il traffico verso la zona aeroportuale.