Incidente fra auto e scooter nella notte, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno all'1.30 di mercoledì 26 dicembre 2018 all'incrocio fra corso Buenos Aires e via Brigate Bisagno alla Foce. La più grave è una ragazza di 17 anni di origini brasiliane, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Martino con gravi ferite all'addome.

Nell'incidente risultano coinvolti lo scooter, guidato dalla giovane, e un Fiat Doblò. Secondo quanto accertato finora dalla Polizia municipale, accorsa sul posto insieme a quattro ambulanze e un'automedica, lo scooter procedeva in direzione Brignole mentre l'auto, proveniente da via Cadorna, era diretta a levante. Uno dei due veicoli sarebbe passato con il semaforo rosso.

La guidatrice dello scooter è stata trasportata al San Martino in codice rosso; la passeggera in giallo. Quattro i feriti a bordo del Doblò, distribuiti fra Galliera e San Martino, uno in codice rosso e gli altri in giallo.