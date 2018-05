Incidente al Carmine, ferito scooterista

Una persona è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 15 in via Brignole De Ferrari, nella zona del Carmine. L'uomo viaggiava in sella a uno scooter in direzione mare quando si è scontrato contro un'auto, che usciva da via Bellucci.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.