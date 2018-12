Anziano perde il controllo della moto e si schianta, codice rosso al Galliera

Un uomo di circa 70 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria moto in via Brignole De Ferrari all'altezza del mercato del Carmine ed è caduto rovinosamente a terra riportando diversi traumi nella mattinata di venerdì 7 dicembre poco dopo le 7.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. I vigili, secondo i primi rilievi effettuati, escluderebbero il coinvolgimento di altre persone o mezzi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Galliera in codice rosso.