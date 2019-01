Ragazza ferita in centro, altro incidente a Sestri

Una ragazza è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave, in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 14 di giovedì 10 gennaio 2019 in via Brigata Liguria nei pressi del museo di Storia Naturale.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde e la polizia municipale. La giovane è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Stando a quanto appreso finora si sarebbe trattato di uno scontro moto-moto.

Intorno alle 15 altro incidente in via Puccini a Sestri Ponente, sempre con feriti. Tre le ambulanze sul posto oltre alla polizia municipale, al momento non si conosce la dinamica dell'accaduto; alle persone coinvolte, due donne e un giovane, è stato attribuito al massimo il codice giallo. Pesanti le ripercussioni sul traffico: in via Puccini si è formata una lunga coda in entrambe le direzioni.