Incidente in viale Brigata Bisagno, traffico in tilt verso la Foce

Incidente martedì mattina in viale Brigata Bisagno, all’altezza dell’incrocio con via Diaz, con pesanti ripercussioni sul traffico in una zona già congestionata a causa dei lavori per la messa in sicurezza del Bisagno.

Stando a quanto ricostruito, intorno alle 11 un’auto e una moto si sono scontrati mentre viaggiavano direzione mare.

Nessun ferito grave - non ci sono state richieste di ambulanze - ma sul posto è intervenuta una pattuglia della Locale per i rilievi, con conseguenze sulla viabilità verso la Foce e decine di mezzi incolonnati poco prima del semaforo all’altezza della questura.