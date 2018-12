Pedone investito a Marassi, è grave

Un uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale, avvenuto in viale Bracelli a Marassi intorno alle 7.30 di mercoledì 19 dicembre 2018. Si è trattato di un investimento pedone.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Il paziente è stato trasferito al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Le indagini per chiarire l'accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della Polizia municipale.

Pochi minuti prima è avvenuto un altro incidente in via Bobbio con un ferito, che è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.