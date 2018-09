Marassi, auto contro bus: due feriti

Problemi al traffico giovedì mattina in viale Centurione Bracelli, nel quartiere genovese di Marassi, a causa di un incidente avvenuto poco prma delle 8 tra un’auto e un autobus.

Si tratterebbe, stando alle prime informazioni, di un tamponamento: l’auto stava procedendo in direzione monte quando è andata a sbattere contro il bus. Nell’urto sono rimaste lievemente ferite due persone, un uomo e una donna che sono stati portati in via precauzionale all’ospedale San Martino, dove sono state ricoverate in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Municipale per ricostruire la dinamica e regolare il traffico, risultato inevitabilmente rallentato.