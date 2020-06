Motociclista si schianta sul Bracco, soccorso dall'elicottero

Grave incidente stradale intorno alle 15 di lunedì 1 giugno 2020 sulla strada del passo del Bracco in località Mattarana nel comune di Carrodano. Un motociclista è finito a terra, riportando diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, inviati dalla centrale operativa della Spezia. Il medico ha preferito chiedere il supporto dei vigili del fuoco per trasferire il paziente in ospedale in modo più rapido.

Il ferito è stato portato in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.