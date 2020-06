Auto cappottata in Albaro e maxi tamponamento a Brignole, traffico in tilt

Grave incidente stradale poco prima delle 16 di lunedì 1 giugno 2020 in via Paolo Boselli in Albaro. Un'auto con a bordo due persone è finita ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale, anche con la sezione Infortunistica. I feriti sono stati trasportati entrambi in codice rosso al pronto soccorso, l'uomo al Galliera e la donna al San Martino. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel pomeriggio un altro incidente in piazza delle Americhe, nella zona di Brignole, ha creato forti disagi al traffico. Diversi i mezzi coinvolti fra i quali un tir e un'ambulanza.