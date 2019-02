Asfalto ghiacciato, auto esce di strada e finisce ribaltata in una scarpata

Pioggia e ghiaccio hanno causato non pochi problemi alla viabilità in questi giorni di allerta, in alcuni casi provocando anche incidenti. È il caso di quello che si è verificato sabato sera in località Bevena, frazione del Comune di Borzonasca, dove un’auto è uscita di strada a causa dell’asfalto sdrucciolevole ed è finita ribaltata in un fosso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19. A bordo dell’auto, un Panda, tre pensionati: il conducente è riuscito a uscire da solo, ma gli altri due, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo sottosopra.

Il conducente ha quindi chiamato il 112, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Chiavari. La squadra ha ancorato la macchina in modo che non scivolasse nel dirupo, poi hanno estratto le due persone ferite cercando a loro volta di non scivolare lungo il dirupo. I feriti sono stati quindi affidati alle cure dei soccorritori.