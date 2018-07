Perde il controllo della moto e finisce nel torrente, è grave

Due giovani sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali, avvenuti il primo in via Borzoli nella serata di sabato 21 luglio 2018 e l'altro intorno alle 23.30 in via Caprera a Sturla.

A Borzoli un trentenne è finito nel torrente sottostante la strada dopo aver perso il controllo della sua moto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale con la Sezione Infortunistica. Il paziente, una volta recuperato, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Meno grave la giovane, rimasta ferita a Sturla, trasportata in ospedale in codice giallo.