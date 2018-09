Tir di traverso in via Borzoli, traffico paralizzato

Continuano i disagi al traffico, ogni giorno messo a dura prova dal crollo di ponte Morandi. Questa mattina dalle 6.30 si sono registrati forti rallentamenti in via Borzoli a causa di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un mezzo pensante. Sul posto sono confluite diverse pattuglie della Polizia locale.

Non si registrano feriti ma le ripercussioni sul traffico sono state notevoli. Via Borzoli, da quando è collassato il Morandi e non si possono più percorrere corso Perrone, via Trenta Giugno 1960, via Fillak e via Perlasca, risulta uno dei pochi modi per spostarsi verso e dalla val Polcevera. Un incidente, come è capitato questa mattina, equivale alla paralisi.

L'altro ieri è stata aperta via della Superba, la strada all'interno delle aree ex Ilva per permettere ai tir di raggiungere il porto senza gravare sulla viabilità ordinaria, ma l'interdizione al traffico pesante del viadotto che collega aeroporto a casello autostradale fa sì che i camion debbano comunque immettersi sulle strade cittadine. Questo almeno per una trentina di giorni, il tempo necessario a completare gli interventi sul viadotto.