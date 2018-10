Incidente a Borzoli, auto finisce nella scarpata

Meno di una settimana dopo l'ultimo episodio, nuovo incidente in via Vallebona, a Borzoli, all'altezza della rotatoria che ormai gran parte dei residenti della zona considerano a rischio.

Questa volta l'incidente ha visto coinvolte due auto, una delle quali, dopo lo scontro, è finita nella sottostante scarpata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno recuperato la vettura, e la Municipale per i rilievi.

Non ci sono feriti, ma la pericolosità della rotonda è ormai un dato di fatto per chi circola quotidianamente in zona, soprattutto dopo le rivoluzioni al traffico legate al crollo del ponte Morandi e l'aumento di passaggio: lo scorso sabato notte un'altra auto è finita nel torrente dopo avere imboccato la rotatoria a velocità troppo elevata.