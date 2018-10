Borzoli: fuggono da un posto di blocco e finiscono nel torrente

Hanno provato a fuggire da un posto di blocco, ma il conducente dell'auto su cui viaggiavano ha perso il controllo e sono finiti fuori strada, nel greto di un piccolo torrente.

È successo poco prima dell'alba di domenica in via Borzoli, a bordo della vettura un 25enne e un 39enne accompagnate da due ragazze di 25 e 27 anni. I quattro hanno notato una pattuglia della Stradale nei pressi del campo sportivo della Fratellanza Sestrese, l'uomo al volante ha provato a scappare, una manovra riuscita male e l'auto è precipitata nel greto di un piccolo torrente che scorre nei pressi della rotatoria.

Impossibile per gli occupanti uscire da soli, e sul posto sono così dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Presente anche la Municipale, per i rilievi del caso, mentre i mezzi di soccorso inviati dal 118 hanno accompagnato i quattro all'ospedale, uno al Galliera e tre al Villa Scassi. Nessuno era ferito in maniera preoccupante, e sono arrivati tutti in pronto soccorso con un codice giallo. Da chiarire, adesso, per quale motivo abbiano cercato di scappare alla vista del posto di blocco.