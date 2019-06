Schianto auto-scooter in via Borzoli, ferito un 18enne

Incidente stradale poco dopo le 5 di giovedì mattina in via Borzoli, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati.

Ad avere la peggio il ragazzo di 18 anni, originario di Acqui, che viaggiava sullo scooter. La dinamica è ancora da accertare, ma pare che il fiovane abbia perso il controllo del mezzo andando a finire sotto la parte posteriore della macchina e sia stato sbalzato sull’asfalto. Soccorso dai mezzi inviati dal 118, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto una pattuglia della Locale, che ha chiuso la strada sino alle 7 per consentire le operazioni di soccorso, anche da parte dei vigili del fuoco, e i rilievi da parte della sezione Infortunistica. Una volta in ospedale, il 18enne è stato affidato alle cure dei medici per accertare la gravità delle sue ferite: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.