Anziana travolta sulle strisce, ennesimo incidente a Bolzaneto

Ennesimo incidente a Bolzaneto in via Pasquale Pastorino dove una donna di 85 anni è stata travolta da uno scooter che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, procedeva a velocità elevata. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato la donna all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.

Da tempo i residenti della zona segnalano la pericolosità dell'attraversamento pedonale con strisce pedonali poco visibili e spesso ignorate da automobilisti e motociclisti.