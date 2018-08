Centauro si schianta in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, è grave

Incidente nella notte tra sabato 4 e domenica 5 agosto 2018 poco dopo l'una a Bolzaneto. Un uomo di 45 anni, per ragioni ancora da accertare, è andato a sbattere mentre era alla guida di una moto in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso. Sul posto si sono recate un'ambulanza e un'automedica del 118. La polizia municipale sta indagando per far luce sulla dinamica dell'incidente.