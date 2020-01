Cappotto impigliato nell'auto, anziana trascinata per alcuni metri dal marito

Un'anziana è rimasta ferita in modo grave domenica 12 dicembre 2020, intorno alle 18, in corso Italia all'altezza di Boccadasse. Stando a quanto ricostruito finora, la donna era appena scesa dall'auto del marito, ha chiuso la portiera, ma un lembo del cappotto è rimasto in mezzo. Sentendo chiudere lo sportello, il guidatore è ripartito.

La donna è stata così trascinata per alcuni metri, riportando traumi ed escoriazioni. Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e polizia locale, anche con la sezione Infortunistica. L'anziana è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Galliera. Il marito ha accusato un malore ed è stato accompagnato al San Martino.

La donna si trova ora ricoverata in prognosi riservata.