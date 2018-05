Pedone travolto mentre attraversa via Bobbio

È stata investita mentre attraversava la strada, una ragazza di 23 anni che è stata traportata in codice giallo all'ospedale Galliera. L'incidente è avvenuto in via Bobbio, nel quartiere di Marassi davanti alla pizzeria O sole mio, nel pomeriggio di sabato 12 maggio.

La dinamica è ancora da chiariare, sul posto sono arrivati i vigili urbani per i rilievi del caso.