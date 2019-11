Incidenti stradali Marassi / Via Bobbio

Incidente a Staglieno, ferito scooterista e traffico in tilt

Il guidatore del mezzo a due ruote è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. L'incidente è avvenuto in via Bobbio con ripercussioni sul traffico in tutta la val Bisagno