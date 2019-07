Auto con due bimbi si ribalta, fra le ipotesi un cinghiale in strada

Incidente stradale con feriti nella notte a San Fruttuoso. È successo in via Berghini intorno a 00.30. Una donna alla guida di un'auto ha perso il controllo ed è finita ribaltata su un fianco. Per fortuna non gravi le conseguenze per gli occupanti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze di Croce Gialla e Rossa, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia locale. Due bambini, che si trovavano a bordo insieme alla mamma, sono stati trasferiti entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini.

Nel frattempo gli agenti della Polizia locale si sono occupati degli accertamenti del caso per tentare di chiarire la dinamica dell'incidente. Questa mattina dalla centrale operativa fanno sapere che le indagini sono ancora in corso; non si esclude che la donna abbia sterzato bruscamente per evitare un cinghiale.

Il 118 invece rassicura sulle condizioni dei due bimbi, usciti da soli dal veicolo. Per fortuna le conseguenze dell'incidente non sarebbero troppo gravi, ma se davvero si fosse trattato di un cinghiale, potrebbe essere giunto il momento di fare qualcosa di concreto, come installare reti in alcuni punti sensibili, secondo quanto chiedono da tempo in alcuni quartieri.