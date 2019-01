Incidente a San Fruttuoso, cinquantenne in codice rosso

Una donna di circa cinquant'anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 12.20 di lunedì 14 gennaio 2019 in via Berghini a San Fruttuoso.

La donna viaggiava a bordo di un motociclo, che si è scontrato, per cause da accertarsi, contro un'auto. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118. Alla paziente è stato attribuito il codice rosso per la dinamica con cui si è procurata le ferite.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate agli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale.