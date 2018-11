Finisce nel fiume con l'auto, lo trovano a ballare con gli amici

È finito nel fiume Taro con la sua auto, ma quando sono intervenuti i soccorsi, a bordo non hanno trovato nessuno. Il giovane è stato infatti rintracciato più tardi in discoteca insieme ad alcuni amici. Protagonista della vicenda un 22enne di Chiavari.

Lo spaventoso incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, quando una task force di soccorritori si è mobilitata, tra le località di Piane di Carniglia e Pontestrambo, sulla strada che costeggiando il fiume Taro collega Bedonia alla Liguria tramite il passo del Bocco.

Intorno alle ore 3 un automobilista di passaggio ha avvertito i carabinieri, vedendo una balaustra protettiva sfondata e nel greto del fiume sottostante un'automobile riversata appena a fianco delle acque, divenute particolarmente impetuose a causa delle forti precipitazioni in corso. Subito i carabinieri hanno attivato la Croce Rossa di Bedonia e i Vigili del Fuoco, ai quali si sono uniti anche una squadra del Soccorso Alpino e l'automedica dell'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto.

I soccorritori si sono calati sul greto del fiume in piena in cerca degli occupanti dell'auto, purtroppo senza risultati. Mentre proseguivano le ricerche, rese ancor più difficoltose dalla pioggia continua, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il conducente dell'auto, che miracolosamente era rimasto illeso ed era stato recuperato da un gruppo di amici.

L'autista, un ventiduenne residente in provincia di Genova, è stato rintracciato dagli uomini dell'Arma in un locale della val Taro e accompagnato in ambulanza all'ospedale Santa Maria di Borgotaro per accertamenti. L'intervento di ricerca si è concluso intorno alle ore 5.10, mentre le operazioni di messa in sicurezza e recupero dell'auto hanno impegnato i Vigili del fuoco e i Carabinieri per altro tempo.