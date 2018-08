Bus fuori strada a Bavari, autista in ospedale

Un autobus della linea 584 è uscito di strada mentre percorreva la strada per Bavari, finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato.

È successo martedì mattina intorno alle 11: a bordo del mezzo, al momento dell'incidente, non c'erano passeggeri, solo il conducente che ne è uscito praticamente illeso, pur sotto choc.

Il bus stava percorrendo via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari in direzione monte, diretto al capolinea, quando l'autista ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Tra le ipotesi sulle cause, una manovra effettuata in un tornante per evitare un'auto che procedeva in senso contrario o un malore del guidatore.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia e un'ambulanza che ha accompagnato l'autista, cosciente, in ospedale. Rilievi in corso da parte della Municipale, la strada resterà chiusa sino alla rimozione del bus.