Casarza, esce di strada col quad e finisce in una scarpata

Incidente stradale nel pomeriggio del 26 dicembre a Casarza Ligure, dove un giovane al voltante di un quad ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Tutto è successo poco dopo le 16 in via Bargone, tortuosa strada che si inerpica nell’entroterra di Casarza. A bordo del quad, un giovane di 25 anni, che per motivi ancora da chiarire è scivolato in una scarpata restando bloccato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme con l’ambulanza e l’automedica inviate dal 118. Il 25enne è stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi.