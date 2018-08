Incidente auto-scooter a Casarza, grave ventenne

Un giovane di circa vent'anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 8 in via Gardella a Bargonasco, frazione di Casarza Ligure. Il ragazzo viaggiava in sella a uno scooter, che, per cause in via di accertamento, è andata a scontrarsi contro un'auto.

Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Le indagini per tentare di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri.