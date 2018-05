Due incidenti alla Foce, un ferito in codice rosso

Incidente stradale intorno alle 14 di giovedì 10 maggio 2018 alla Foce, fra via Barabino e via Casaregis. Una moto e un furgoncino si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenute la Croce Bianca, un'automedica e la polizia municipale. Il ferito, un sessantenne, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nel frattempo gli agenti della sezione Infortunistica hanno svolto i rilievi necessari per tentare di chiarire la dinamica dell'accaduto.

Quasi in contemporanea altre due persone sono rimaste ferite per un altro incidente in corso Torino e trasportate entrambe in ospedale in codice giallo al Galliera e al San Martino. Un autobus ha dovuto frenare all'improvviso pare a causa di una manovra pericolosa da parte di un automobilista. Altre tre persone, fra cui un bimbo di 5 anni sono rimasti coinvolti e medicati sul posto.