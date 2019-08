Provoca incidente e scappa, lasciando un minorenne ferito

Dopo aver causato un incidente stradale in via Ponte di Salto ad Avegno, non si è fermato a prestare soccorso a un minorenne, passeggero di un altro motociclo, che, trasportato presso l'ospedale di San Martino, è stato giudicato guaribile in 22 giorni per trauma al piede sinistro.

Per questo i carabinieri della stazione di Uscio, al termine di accertamenti, hanno denunciato per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e comportamento in caso di incidente un 58enne di Avegno.