Perde il controllo dell'auto in A10: ferita la conducente e i suoi due bambini

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 18 marzo sull'autostrada A10, all'altezza di Arenzano.

Una donna - in auto con i suoi due bambini - avrebbe perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi all'interno di una galleria.

Mamma e figli (di 41, 6 e 10 anni) sono stati portati rispettivamente agli ospedali Villa Scassi e Gaslini in codice giallo: tanta paura, ma per fortuna non rischiano la vita.