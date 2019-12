Via XX Settembre, autobus fuori controllo sfonda una ringhiera

Un autobus fuori controllo è finito, nella notte, contro una ringhiera in via XX Settembre, finendo poi la "corsa" contro un pilastro.

Il bus, un mezzo Citaro da 18 metri, stava viaggiando percorrendo via Venti quando, all’altezza dell’incrocio con via Fieschi, è finito contro la ringhiera, fortunatamente a bassa velocità visto che era fermo in sosta.

Nessuno è rimasto ferito, e i passeggeri che in quel momento erano a bordo sono stati fatti scendere senza problemi, come dimostra anche la foto che nelle ultime ore è diventata virale.

Sul posto personale di Amt e della polizia Locale, al vaglio le cause. L’azienda sta ricostruendo quanto accaduto per accertare la dinamica, ma è probabile che si sia trattato di un guasto al freno.