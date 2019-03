Incidente sul lungomare di Pegli, traffico in tilt

Incidente nella prima mattinata sul lungomare di Pegli, poco prima dell’incrocio con via dei Nicolay.

Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 8 un’auto che stava viaggiando in direzione centro città è andata a sbattere contro un furgoncino che procedeva invece in direzione ponente, che ha a sua volta scontrato un bus.

Non risultano feriti, ma il traffico è rimasto bloccato e sul lungomare si è creata una lunga fila di veicoli. Sul posto due pattuglie della Municipale, una per i rilievi e una per regolare la circolazione.