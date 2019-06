Auto contro bus a Principe, ferito bimbo di 2 anni

Incidente nel pomeriggio di sabato in via Fanti d’Italia, nei pressi della stazione della metropolitana di Principe.

Nello scontro, avvenuti all'altezza della rotatoria, sono rimaste ferite 5 persone (nessuna in modo grave), tra cui due bambini di 11 e 2 anni, accompagnati in ambulanza al Gaslini per precauzione: arrivati in codice giallo, non avrebbero riportato gravi danni. In ospedale un uomo di 75 anni, ricoverato al Galliera anche lui in codice giallo.

Sul posto la polizia Locale per i rilievi, e i mezzi inviati dal 118.