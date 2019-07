Colpo di sonno al volante, automobilista finisce ribaltato

Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza più grave, per il giovane che all’alba di venerdì è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Val Graveglia finendo ribaltato in mezzo alla strada con la sua auto.

L’incidente è avvenuto sulla Provinciale 26, all’altezza dei ponti della strada nuova. Forse per un colpo di sonno, il giovane automobilista ha perso il controllo della macchina su cui stava viaggiando ed è finito su un fianco restando incastrato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, che lo hanno aiutato a uscire, mentre i carabinieri hanno gestito la viabilità. Il giovane è stato affidato alle cure dei soccorritori inviati dal 112: le sue condizioni non sono gravi.