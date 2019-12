Incidente in A12, coppia precipita in una scarpata

Sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita, i due coniugi che domenica pomeriggio sono precipitati in una scarpata mentre viaggiavano sulla A12 nel tratto tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13. L’auto su cui viaggiava la coppia è uscita di strada e ha sfondato la protezione autostradale finendo in una scarpata e precipitando per circa 30 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero, mezzi del 118 e polizia Stradale. I due coniugi sono stati soccorsi e portati all’ospedale in codice rosso.