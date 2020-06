Auto va a sbattere contro il trenino della Genova-Casella, stop al servizio

Incidente mercoledì mattina intorno alle 7 sulla linea ferroviaria Genova - Casella.

Un’auto è andata a sbattere contro il trenino appena partito dalla stazione di Casella: l’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria prima del ponte sul fiume Scrivia, un punto in cui il treno ha la precedenza e in cui il conducente macchina, pur frenando, non è riuscito a evitare l’impatto.

Nessuno è rimasto ferito, ma il trenino si è necessariamente fermato e i passeggeri sono stati accompagnati a Genova con un servizio sostitutivo. Sul posto la polizia Locale di Casella e i tecnici Amt per i rilievi, il servizio è stato interrotto sino a quando il treno non verrà rimosso.