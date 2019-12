Auto cappottata a San Fruttuoso, ferito il guidatore

Un uomo è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 10.30 di mercoledì 18 dicembre 2019 in via Contubernio Giovanni Battista d'Albertis a San Fruttuoso.

L'auto su cui viaggiava il giovane è finita ribaltata su un fianco per cause da chiarire. Sul posto un'ambulanza della pubblica assistenza nuova volontari del soccorso San Fruttuoso e la polizia locale. Allertati anche i vigili del fuoco, ma l'automobilista è riuscito a uscire da solo dal veicolo.

Caricato sull'ambulanza, l'uomo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Qualche ripercussione sul traffico.