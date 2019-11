Scontro tra corriera e auto sull'Aurelia, due feriti e strada chiusa

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre sull’Aurelia all'altezza di Mulinetti, tra Sori e Recco.

Lo schianto ha coinvolto due auto e una corriera che viaggiava in direzione Genova: ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che una delle due auto abbia tentato un sorpasso mentre stava sopraggiungendo il bus e sia poi andata a schiantarsi contro un'altra macchina che viaggiava in direzione opposta.

Sul posto presenti i carabinieri e le ambulanze inviate dal 118. Una persona è rimasta ferita in modo grave e portata in codice rosso all’ospedale San Martino, un’altra, anch’essa al San Martino, è invece arrivata in codice giallo.